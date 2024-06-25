В Севастополе 50 пострадавших от обстрела ВСУ остаются в больницах, больше 20 — направлены в Москву

Пятьдесят пациентов, включая 12 детей, пострадавших при обстреле Севастополя, остаются в больницах города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник, 25 июня, в своем телеграм-канале.



Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще четверо детей и трое взрослых были отпущены из севастопольских больниц на амбулаторное лечение.

