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    В Севастополе 50 пострадавших от обстрела ВСУ остаются в больницах, больше 20 — направлены в Москву

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    Пятьдесят пациентов, включая 12 детей, пострадавших при обстреле Севастополя, остаются в больницах города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник, 25 июня, в своем телеграм-канале.


    Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще четверо детей и трое взрослых были отпущены из севастопольских больниц на амбулаторное лечение.

    Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

    В московские ведущие медучреждения переведены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Состояние 9 пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 2 детей — крайне тяжелое.

    По данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, пациенты в тяжелом состоянии были доставлены из аэропорта в медучреждения санавиацией. Помощь пострадавшим оказывают мультидисциплинарные бригады.

    Напомним, решение о транспортировке пациентов в столичные медучреждения принималось на консилиуме.

    Что известно об атаке на Севастополь, читайте в материале «Фонтанки».

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    СевастопольЖертвы и пострадавшиеМихаил Развожаев
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