В Севастополе 50 пострадавших от обстрела ВСУ остаются в больницах, больше 20 — направлены в Москву

Пятьдесят пациентов, включая 12 детей, пострадавших при обстреле Севастополя, остаются в больницах города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев во вторник, 25 июня, в своем телеграм-канале.
Один из пострадавших находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще четверо детей и трое взрослых были отпущены из севастопольских больниц на амбулаторное лечение.
Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
В московские ведущие медучреждения переведены 22 человека: 12 детей, 10 взрослых. Состояние 9 пациентов оценивается как стабильно тяжелое, 2 детей — крайне тяжелое.
По данным столичного департамента труда и соцзащиты населения, пациенты в тяжелом состоянии были доставлены из аэропорта в медучреждения санавиацией. Помощь пострадавшим оказывают мультидисциплинарные бригады.
Напомним, решение о транспортировке пациентов в столичные медучреждения принималось на консилиуме.
Что известно об атаке на Севастополь, читайте в материале «Фонтанки».