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    Из Севастополя в Москву могут перевезти 15-20 пострадавших при атаке

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    Решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 человек, пострадавших в результате атаки на Севастополь. Об этом сообщил утром 25 июня губернатор города Михаил Развожаев.

    /t.me/razvozhaev

    Ночью в Севастополь по поручению президента прибыла сводная бригада медиков и психологов, 35 специалистов работали всю ночь, осмотрели всех пострадавших. Решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения будет приниматься на консилиуме.

    "В Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице", - отметил Развожаев.

    Днем 23 мая в результате атаки ракетами ATACMS в Севастополе погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранены как минимум 151 человек. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. Возбуждено уголовное дело о теракте

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