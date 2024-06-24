Из Севастополя в Москву могут перевезти 15-20 пострадавших при атаке

Решается вопрос о транспортировке в Москву 15-20 человек, пострадавших в результате атаки на Севастополь. Об этом сообщил утром 25 июня губернатор города Михаил Развожаев.
Ночью в Севастополь по поручению президента прибыла сводная бригада медиков и психологов, 35 специалистов работали всю ночь, осмотрели всех пострадавших. Решение о транспортировке пациентов в московские медучреждения будет приниматься на консилиуме.
"В Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице", - отметил Развожаев.
Днем 23 мая в результате атаки ракетами ATACMS в Севастополе погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранены как минимум 151 человек. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. Возбуждено уголовное дело о теракте