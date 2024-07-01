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    Несколько российских теннисистов отказались от участия в парижской Олимпиаде в нейтральном статусе

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    Пять российских теннисистов отказались от участия в XXIII Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Обновленная информация о спортсменах, которые были допущены к Олимпиаде и приняли приглашение, 1 июля была опубликована на сайте Международного олимпийского комитета.

    Согласно данным МОК, от участия в соревнованиях отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Анна Калинская. На данный момент в списке остаются Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Павел Котов, Диана Шнайдер.

    Ранее российские дзюдоисты, приглашенные Международным олимпийским комитетом, отказались участвовать в Олимпийских играх в Париже.

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