Сборная России по дзюдо отказалась выступать на Олимпиаде в Париже

Российские дзюдоисты, приглашенные Международным олимпийским комитетом (МОК), не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, передает 28 июня « Матч ТВ » со ссылкой на пресс-службу организации.



«Президиум Федерации дзюдо России единогласно решил, что сборная команда России не примет предложенные МОК условия и не поедет на Олимпиаду в Париж», — заявил он.



МОК допустил к играм четырех российских дзюдоистов: Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили.

