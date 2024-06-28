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    Сборная России по дзюдо отказалась выступать на Олимпиаде в Париже

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    Российские дзюдоисты, приглашенные Международным олимпийским комитетом (МОК), не будут участвовать в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик, передает 28 июня «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу организации.

    «Президиум Федерации дзюдо России единогласно решил, что сборная команда России не примет предложенные МОК условия и не поедет на Олимпиаду в Париж», — заявил он.

    МОК допустил к играм четырех российских дзюдоистов: Валерия Ендовицкого, Махмадбека Махмадбекова, Элис Старцеву и Дали Лилуашвили.

    В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. В конце 2023 года было решено допустить их до ОИ-2024 как нейтральных атлетов при выполнении ряда условий.

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