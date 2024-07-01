СПбГУ выбрал подрядчика кампуса в Пушкине. Это московский «Политехстрой»



Будущему подрядчику предстоит реализовать подэтап 1.1 первого этапа кампуса — спроектировать и построить учебный корпус № 3 и хозяйственный корпус.



Победитель предложил выполнить работы за 3 млрд 36 млн рублей. Информации о заключении контракта в карточке закупки пока нет. «Политехстрой» воздержался от комментариев.



Ранее «Фонтанка» писала, что согласно конкурсной документации предполагается, что контракт должен быть исполнен до 20 декабря 2026 года. Учебный корпус рассчитан на обучение 2 730 человек.



Найти подрядчика вузу удалось не сразу. Первый конкурс не состоялся — желающих участвовать в нем не нашлось. Подведение итогов второго несколько раз переносилось.



Кампус займет территорию около 200 га в Детскосельском. Эскиз кампуса, официально он называется территорией развития Санкт-Петербургского государственного университета, разработало архитектурное бюро «Студия 44». На Градостроительный совет эскиз был представлен еще в 2022 году.



АО «Политехстрой» в Петербурге реставрирует консерваторию им. Римского-Корсакова. Работы по проекту почти завершены. «Фонтанка» показывала, как выглядят главные интерьеры здания после того, как их освободили от лесов.

