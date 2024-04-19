СПбГУ повторно объявил конкурс на постройку кампуса в Пушкине. В первый раз желающих не нашлось

Санкт-Петербургский государственный университет повторно объявил конкурс на проектирование и строительство кампуса в Пушкине, следует из данных конкурсной документации на портале госзакупок, опубликованной 19 апреля. Начальная цена контракта составляет 3 млрд рублей.



Победителю предстоит спроектировать и построить учебный корпус площадью 12,4 тыс. кв. м, рассчитанный на обучение 2 730 человек, а также хозяйственный корпус площадью 6 тыс. кв. м. Срок выполнения работ был — до декабря 2026 года.

Ранее СПбГУ уже объявлял аналогичный конкурс, но на него не было подано ни одной заявки.