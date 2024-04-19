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    СПбГУ повторно объявил конкурс на постройку кампуса в Пушкине. В первый раз желающих не нашлось

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    38 комментариев

    Санкт-Петербургский государственный университет повторно объявил конкурс на проектирование и строительство кампуса в Пушкине, следует из данных конкурсной документации на портале госзакупок, опубликованной 19 апреля. Начальная цена контракта составляет 3 млрд рублей.

    Победителю предстоит спроектировать и построить учебный корпус площадью 12,4 тыс. кв. м, рассчитанный на обучение 2 730 человек, а также хозяйственный корпус площадью 6 тыс. кв. м. Срок выполнения работ был — до декабря 2026 года.

    Ранее СПбГУ уже объявлял аналогичный конкурс, но на него не было подано ни одной заявки.

    Новый кампус СПбГУ планируется построить в Пушкине на территории около 200 га. Предполагается, что там смогут жить и учиться 20 тысяч студентов.

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    УДИВЛЕНИЕ3
    ГНЕВ7
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    Комментарии 38

    27978475420 Апр 2024 в 10:22
    И где именно в Пушкине запланирована сия стройка?
    +0−2
    Akabos19 Апр 2024 в 23:02
    Скорее всего никакого авансирования не предусмотрено... Значит надо открывать кредитную линию - и тут мы выясняем, что ключевая ставка 16% - при хороших раскладах откроют под 20%... сомнительно в такое вписываться...
    +4−1
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