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    Число погибших из-за терактов в Дагестане выросло до 22 человек. Один из террористов — участник прошлогодних погромов в аэропорту

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    Число погибших из-за терактов в Дагестане, произошедших вечером 23 июня, возросло до 22 человек. Об этом 1 июля сообщил глава Республики Дагестан Сергей Меликов в ходе встречи с представителями институтов гражданского общества. Его слова цитирует ТАСС.

    Во время беседы с общественниками Меликов объявил минуту молчания по погибшим от рук боевиков.


    «В память о тех, кто ушел из жизни, защищая людей», — сказал глава республики.

    Кроме того, Меликов рассказал, что среди ликвидированных террористов был участник октябрьских беспорядков в аэропорту. Тогда 242 участника беспорядков отделались небольшими арестами, штрафами и обязательными работами.

    Напомним, что до сегодняшнего дня было известно о 21 погибшем в терактах в Дагестане. Среди них — 16 сотрудников полиции.

    Боевиков, напавших на синагоги и церкви в Дербенте и Махачкале, пост ДПС и полицейскую машину, ликвидировали. Среди них были родственники главы Сергокалинского района Магомеда Омарова. После произошедшего Сергей Меликов анонсировал ревизию личных дел руководства республики.

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