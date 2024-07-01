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    Стало известно состояние девочки, выпавшей из окна на 7-м этаже

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    Четырехлетняя девочка, которая накануне вечером выпала из окна квартиры на 7-м этаже, находится в сознании. Об этом 1 июля стало известно «Фонтанке».

    По предварительным данным, ребенок находится в реанимации, в сознании, разговаривает с врачами. При этом, как ранее писала «Фонтанка», у ребенка зафиксировали различные травмы, в том числе повреждения внутренних органов, а состояние оценивается как тяжелое.

    Дело на контроль поставила прокуратура Петербурга. По данным ведомства, малышка стояла на подоконнике и держалась за москитную сетку, которая в итоге не выдержала.

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