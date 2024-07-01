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    В Петербурге четырехлетняя девочка выпала из окна на седьмом этаже

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    Вечером 30 июня из окна квартиры на седьмом этажа одного из домов по улице Черкасова в Петербурге выпала четырехлетняя девочка, об этом 1 июля стало известно «Фонтанке».

    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
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    По предварительной информации, ребенка с переломом черепа, разрывом селезенки, печени и переломом бедренной кости доставили в Раухфуса. Ее состояние оценивается как тяжелое.

    В пресс-службе прокуратуры Петербурга уточнили, что малышка стояла на подоконнике и держалась за москитную сетку, которая в итоге не выдержала. Надзорное ведомство даст оценку надлежащему исполнению родителями своих обязанностей.

    Предположительно, девочка выпала из окна по недосмотру родителей. Семья считается благополучной.

    В прокураторе напоминают о необходимости соблюдать следующие правила:

    • не оставлять детей без присмотра;
    • отодвинуть от окон все предметы мебели;
    • не рассчитывать на москитные сетки;
    • ставить на окна специальные фиксаторы;
    Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области

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