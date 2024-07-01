В Петербурге четырехлетняя девочка выпала из окна на седьмом этаже

Вечером 30 июня из окна квартиры на седьмом этажа одного из домов по улице Черкасова в Петербурге выпала четырехлетняя девочка, об этом 1 июля стало известно «Фонтанке».
По предварительной информации, ребенка с переломом черепа, разрывом селезенки, печени и переломом бедренной кости доставили в Раухфуса. Ее состояние оценивается как тяжелое.
В пресс-службе прокуратуры Петербурга уточнили, что малышка стояла на подоконнике и держалась за москитную сетку, которая в итоге не выдержала. Надзорное ведомство даст оценку надлежащему исполнению родителями своих обязанностей.
Предположительно, девочка выпала из окна по недосмотру родителей. Семья считается благополучной.
В прокураторе напоминают о необходимости соблюдать следующие правила:
- не оставлять детей без присмотра;
- отодвинуть от окон все предметы мебели;
- не рассчитывать на москитные сетки;
- ставить на окна специальные фиксаторы;