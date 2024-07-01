Знакомьтесь, погодными шоу нас развлекает Annelie

Первый день июля в Петербурге делает циклон с красивым именем Annelie. Главный синоптик Александр Колесов предсказывал, что этот циклон может преподнести погодные сюрпризы.
«Так вот, всё еще следим, очень сложное развитие летних явлений в нашем регионе», — пишет Колесов.
Петербург попал в теплый сектор Annelie, поэтому и будет жара до
«В начале ночи фронт должен пройти через Санкт-Петербург, но его влияние ещё останется на территории Ленинградской области», — отмечает синоптик.
В целом на неделе ожидается 20–25 градусов.
«Но значительного похолодания на этой неделе нет, хотя осадков очень много, практически каждый день они будут наблюдаться», — добавляет Колесов.
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