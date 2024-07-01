Знакомьтесь, погодными шоу нас развлекает Annelie

Первый день июля в Петербурге делает циклон с красивым именем Annelie. Главный синоптик Александр Колесов предсказывал, что этот циклон может преподнести погодные сюрпризы.

«Так вот, всё еще следим, очень сложное развитие летних явлений в нашем регионе», — пишет Колесов.



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Петербург попал в теплый сектор Annelie, поэтому и будет жара до 32 градусов . По данным СЗ ГУМС на 12 часов , в городе 29 градусов . Вечером в программе — «прохождение холодного атмосферного фронта и набор всевозможных летних явлений». Будут и дожди, и ливни, и грозы, местами с градом, при грозах усиление ветра до 17–22 м/с . После этого температура упадёт на несколько градусов.



«В начале ночи фронт должен пройти через Санкт-Петербург, но его влияние ещё останется на территории Ленинградской области», — отмечает синоптик.



В целом на неделе ожидается 20–25 градусов.

