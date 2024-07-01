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    Знакомьтесь, погодными шоу нас развлекает Annelie

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    Первый день июля в Петербурге делает циклон с красивым именем Annelie. Главный синоптик Александр Колесов предсказывал, что этот циклон может преподнести погодные сюрпризы.

    «Так вот, всё еще следим, очень сложное развитие летних явлений в нашем регионе», — пишет Колесов.

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    Петербург попал в теплый сектор Annelie, поэтому и будет жара до 32 градусов. По данным СЗ ГУМС на 12 часов, в городе 29 градусов. Вечером в программе — «прохождение холодного атмосферного фронта и набор всевозможных летних явлений». Будут и дожди, и ливни, и грозы, местами с градом, при грозах усиление ветра до 17–22 м/с. После этого температура упадёт на несколько градусов.

    «В начале ночи фронт должен пройти через Санкт-Петербург, но его влияние ещё останется на территории Ленинградской области», — отмечает синоптик.

    В целом на неделе ожидается 20–25 градусов.

    «Но значительного похолодания на этой неделе нет, хотя осадков очень много, практически каждый день они будут наблюдаться», — добавляет Колесов.

    Подробный прогноз на каждый день недели читайте на «Фонтанке».

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