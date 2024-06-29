Мужчина с арбалетом напал на сотрудника МВД у посольства Израиля в Сербии. В стране объявлен красный уровень террористической опасности

Министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич 29 июня объявил в стране красный уровень опасности в связи с угрозой терроризма. Это произошло вскоре после того, как вооруженный арбалетом мужчина ранил в шею сотрудника МВД, дежурившего у посольства Израиля.

Стрелявший был ликвидирован ответным огнем раненого сотрудника жандармерии, которого сразу после инцидента экстренно госпитализировали в реанимационное отделение одного из медучреждений Белграда. Заместитель премьер-министра правительства Сербии и министр внутренних дел Ивица Дачич посетил его в больнице после операции. Там же глава МВД заявил, что произошедшее было террористическим актом и что в Белграде усилены меры безопасности.