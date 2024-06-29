Петербуржец, умерший в Елизаветинской больнице сразу после выписки, не имел показаний к госпитализации и умер внезапно, сообщили «Фонтанке» в учреждении 29 июня. Ранее стало известно, что тело было обнаружено поздним вечером пятницы на проходной.
«Мужчина поступил в приемный покой больницы вечером 28 июня и после проведения необходимого комплекса обследований, лечения выписан. Показаний для госпитализации не было. Произошедшее не является недосмотром врачей. Случай можно отнести к случаям внезапной смерти», — сообщает пресс-служба Елизаветинской больницы.
Ранее «Фонтанка» писала о том, как в Елизаветинской больнице случилось сильное задымление, к месту приезжали 13 единиц техники.
В Елизаветинской больнице объяснили, почему их пациент умер сразу после выписки
Петербуржец, умерший в Елизаветинской больнице сразу после выписки, не имел показаний к госпитализации и умер внезапно, сообщили «Фонтанке» в учреждении 29 июня. Ранее стало известно, что тело было обнаружено поздним вечером пятницы на проходной.
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