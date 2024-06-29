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    В Елизаветинской больнице на проходной умер выписанный пациент

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    На проходной Елизаветинской больницы обнаружили тело 60-летнего мужчины. О происшествии, случившемся накануне, «Фонтанке» стало известно 29 июня.

    По имеющейся информации, мужчина был выписан из этой больницы примерно за час до обнаружения его тела.


    Признаков насильственной смерти на теле пациента не обнаружено, правоохранительные органы разбираются в ситуации. «Фонтанка» запросила у Елизаветинской больницы комментарий.

    Ранее два трупа были обнаружены в одном из домов на улице Генерала Хазова в Пушкине.

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