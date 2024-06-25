В Пушкине найдены трупы молодой женщины и ее спутника, а также то, что могло их убить

Два трупа были обнаружены накануне вечером в одном из домов на улице Генерала Хазова в Пушкине. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 25 июня.



Чтобы добраться до тел, пришлось вскрывать двери. Среди тех, кто пытался попасть внутрь, была мама погибшей. В квартире была найдена женщина, которая отпраздновала несколько дней назад свое 35-летие. Рядом на полу лицом вниз лежал ее 29-летний знакомый.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Квартира была тщательно осмотрена, на экспертизу увезли смывы вещества белого цвета. Тела направлены в морг для установления причины смерти.

