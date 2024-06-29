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    ЕС распространил на Белоруссию ряд санкций, введенных против России

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    Евросоюз распространил ряд антироссийских санкций на Белоруссию в рамках борьбы с обходом ранее введенных ограничительных мер. Об этом 29 июня сообщил Совет ЕС.

    В заявлении отмечается, что причиной усиления санкционного давления на Белоруссию стала «высокая степень интеграции между российской и белорусской экономиками» (цитата по ТАСС).

    В частности, вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации; запрещается импорт из Белоруссии золота, бриллиантов, гелия. угля и сырой нефти, оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инжиниронговых, маркетинговых, рекламных услуг; значительно расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.

    Новые правила обязывают европейских экспортеров вносить в контракты положения, запрещающие дальнейший реэкспорт в Белоруссию чувствительных технологий, оружия и боеприпасов.

    В конце июня текущего года Европейский союз принял уже 14-й по счету пакет антироссийских санкций.

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    СанкцииЕвросоюзБелоруссия
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