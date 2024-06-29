ЕС распространил на Белоруссию ряд санкций, введенных против России

Евросоюз распространил ряд антироссийских санкций на Белоруссию в рамках борьбы с обходом ранее введенных ограничительных мер. Об этом 29 июня сообщил Совет ЕС.



В заявлении отмечается, что причиной усиления санкционного давления на Белоруссию стала «высокая степень интеграции между российской и белорусской экономиками» (цитата по ТАСС).

В частности, вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации; запрещается импорт из Белоруссии золота, бриллиантов, гелия. угля и сырой нефти, оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инжиниронговых, маркетинговых, рекламных услуг; значительно расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.