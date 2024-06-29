Это точно Россия? 5 удивительных уголков страны, которые восхитят даже бывалых путешественников

Раньше мы и не догадывались, насколько завораживающие виды открываются в России Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Выбирая путешествие по России, мы часто обращаем внимание в том числе на то, чтобы место было не исхожено бесконечными туристами. В сторону популярнейших курортов порой и смотреть не хочется, потому что в сезон там не протолкнуться, да и о сервисе слагают печальные легенды. С другой стороны, о тех местах, где мало кто бывал, толком ничего неизвестно. Что делать? Листать наш красочный фоторепортаж. В нём мы объединили пять привлекательных направлений, о которых мало кто догадывается, но побывать здесь точно стоит.



Светлогорск Самый известный город Калининградской области, бесспорно, сам Калининград. Но стоит уехать на 40 километров к западу от него, как вы встретите дорожный знак «Светлогорск». Смело едем дальше, в сам город. В среднем каждый год сюда приезжают около 110 тысяч туристов. Позволим себе проявить немного элементарных математических навыков и подсчитаем, что одновременно с вами в городе будут находиться около 300 туристов. На ноги друг другу точно наступать не будете. Но что ищут здесь путешественники? Во-первых, Светлогорск распростерся вдоль берега Балтийского моря. Соответственно, здесь есть длинная набережная и приятная курортная атмосфера.

Во-вторых, Светлогорск — это про историю. Еще в XIII веке здесь находилось прусское поселение, и до сих пор в городе можно очаровываться спрятанными в зелени старинными немецкими виллами. Кстати, до перехода в состав РСФСР город назывался Раушен. С тех времен здесь сохранилась водонапорная башня, которая так и называется — башня Раушен.

Водонапорная башня — главный символ Светлогорска. Она появилась в самом начале XX века, но время от времени на ней появлялись новые детали. Например, в 1978 году здесь установили солнечные часы Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Обвитая плющом 25-метровая башня просто завораживает. Раньше можно было побывать внутри этого исторического объекта — на башне даже ажурно оформленную смотровую площадку установили. Но сейчас она принадлежит военному санаторию, так что полюбоваться удастся только со стороны. Но даже такой вид стоит путешествия в Светлогорск. Тем более, что рядом есть Лиственничный парк — небольшая зеленая зона с дорожками для прогулок, где можно встретить по-настоящему сказочные пейзажи.

Петропавловск-Камчатский На первый взгляд Петропавловск-Камчатский кажется довольно суровым. Раскинувшийся на берегах Авачинской бухты, омываемый неласковыми волнами Тихого океана, с заснеженными вулканами-сопками, он как будто создан исключительно в качестве декораций для фильма о выживании.

В Петропавловске-Камчатском можно хоть сейчас снимать суровые детективы и триллеры Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Кроме того, Камчатка сама по себе — самое сейсмоактивное место на планете, где то и дело дрожит земля под ногами. Этот район давно впечатляет поклонников экстремального отдыха. Охотничьи туры, рафтинг, восхождения на сопки — всего этого здесь хоть отбавляй. Но и сторонникам более спокойного отдыха в Петропавловске-Камчатском тоже будет чем заняться.

Пусть вас не пугает наносная суровость Петропавловска-Камчатского — этот город просто создан для созерцания Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Когда окажетесь в Петропавловске-Камчатском, обязательно загляните в рыбные рестораны. Рыба и морепродукты — основа местной кухни. Продукты здесь свежайшие и уже поэтому очень вкусные. Йошкар-Ола История Йошкар-Олы началась еще со времен Ивана Грозного. При нём здесь заложили крепость Царёвококшайск, которая впоследствии превратилась в спокойный уездный городок. При Советах у него появилось известное сегодня всем нам имя, а вместе с ним — столичный статус.

Йошкар-Ола хорошеет на глазах. Здесь то и дело появляются впечатляющие архитектурные произведения. Чего только стоят набережные. У них и названия подходящие: Брюгге и Амстердам Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Йошкар-Олу сегодня нередко называют копией Москвы и Европой в центре России. Со столицей ее роднит хотя бы башня с курантами — точь-в-точь кремлевские. А европейский оттенок проявился вместе с появлением ярко раскрашенных пряничных домиков.

На фото может показаться, что это игрушечные дома, но нет, они на самом деле стоят в Йошкар-Оле Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Кроме того, в Йошкар-Оле какое-то невероятное количество разномастных скульптур. Здесь есть памятники Йошкиному коту и Йошкиной кошке, Пушкину и Рембрандту, Надежде Крупской и пионеру Лёне Голикову. Калуга Калуга — колыбель российской космонавтики. Многое здесь связано с именем Константина Циолковского. Потому что именно в Калуге основоположник теоретической космонавтики провел всю свою зрелость и встретил старость. В небольшом деревянном доме, где Циолковский прожил 29 лет, открыт мемориальный музей. Но не одним Циолковским славится Калуга. Оценить все ее впечатляющие виды вы сможете, прокатившись на теплоходе по Оке. Когда решите прогуляться пешком, вам на пути попадутся старинные дома и усадьбы, а еще вы точно не пропустите Каменный мост через Березуйский овраг в Калуге. За ним, кстати, можно увидеть красивый Гостиный двор и места, где раньше стояли Западные и Восточные ворота на въезде в город.

Знаменитый Каменный мост появился в Калуге в XVIII веке и считается старейшим в России виадуком Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





К слову, в 1775 году в Калугу приезжала Екатерина II. Специально к ее визиту здесь построили помпезные Московские ворота. Правда, сейчас от них осталась разве что одинокая бело-красная башенка.

Но сохранилось в Калуге множество домов именитых купцов, построенных по канонам русского классицизма. Вкупе с храмами и другими постройками они являют собой архитектурный ансамбль, в котором так и чувствуется дух дореволюционной России.

Сердцем старой Калуги местные жители называют Свято-Троицкий собор, расположенный в историческом центре города. Одна из главных его особенностей — безопорный купол, первый в России по величине. Он на 2,5 метра больше купола Казанского собора в Санкт-Петербурге Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Хунзах Когда-то Хунзах был столицей древнего государства Сарир, существовавшего с VI по XIV век. После этого — столицей Аварского ханства. Сегодня Хунзах — старинное поселение в Дагестане. А одно из его самых красивых мест — водопад Тобот, расположенный в каньоне. Это впечатляющее своей красотой место с особенной энергетикой и силой.

Водопад Тобот — один из высочайших водопадов Северного Кавказа Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Неподалеку от Тобота вы обязательно встретите Хунзахскую крепость (мимо нее просто невозможно пройти). Ее построили в годы Кавказской войны в XIX веке. Это мощное фортификационное сооружение отвечало всем требованиям того времени. В крепости располагался двухэтажный особняк, в котором 13 сентября 1871 года российский император Александр II останавливался на ночлег.

Хунзахская крепость — один из самых хорошо сохранившихся архитектурных памятников Дагестана Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





Хунзахское плато с высоты Фото: фотобанк geliophoto.ru / Степанов Слава Поделиться Поделиться





А где бы хотели побывать вы? В Светлогорске В Петропавловске-Камчатском В Йошкар-Оле В Калуге В Хунзахе Другое направление, напишу в комментариях