После интересных выходных ждите циклон с новым погодным шоу

Прогноз погоды на ночь «Алых парусов» остается в силе: без осадков и очень тепло — минимум 20–22 градуса, пишет 28 июня в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов и показывает фотографию парусника со вчерашней репетиции.
В выходные дни погода ожидается контрастная: перепад температуры с 30 до 23 в субботу и, как уже сообщалось, более прохладное воскресенье.
«В субботу через наш район проходит атмосферный фронт и приносит нам дожди, отдельные ливни и грозы, которые и собьют температуру, а вот воскресенье опять сухое», — отмечает Колесов.
В понедельник к нам придет ещё один циклон. Он обещает новый всплеск тепла до 30 градусов и выше, а вечером в прогнозе — прохождение холодного атмосферного фронта с дождями, местами ливнями, грозами, градом и, возможно, ветром.
«Но за циклоном 1 июля ещё будем следить, так как он может преподнести более серьёзные погодные сюрпризы», — добавил синоптик.