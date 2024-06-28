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    После интересных выходных ждите циклон с новым погодным шоу

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    Прогноз погоды на ночь «Алых парусов» остается в силе: без осадков и очень тепло — минимум 20–22 градуса, пишет 28 июня в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов и показывает фотографию парусника со вчерашней репетиции.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    В выходные дни погода ожидается контрастная: перепад температуры с 30 до 23 в субботу и, как уже сообщалось, более прохладное воскресенье.

    «В субботу через наш район проходит атмосферный фронт и приносит нам дожди, отдельные ливни и грозы, которые и собьют температуру, а вот воскресенье опять сухое», — отмечает Колесов.

    В понедельник к нам придет ещё один циклон. Он обещает новый всплеск тепла до 30 градусов и выше, а вечером в прогнозе — прохождение холодного атмосферного фронта с дождями, местами ливнями, грозами, градом и, возможно, ветром.

    «Но за циклоном 1 июля ещё будем следить, так как он может преподнести более серьёзные погодные сюрпризы», — добавил синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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