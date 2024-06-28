Суд в Москве вынес приговор поджигателю столичного общежития, в котором погибло семь человек. Жителя Белгородской области Юрия Хомченко приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщили 28 июня в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
Хомченко признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (
Напомним, что 21 февраля 2023 года мужчина, будучи пьяным, пришел к соседям с «необоснованными претензиями» по поводу шума и «вступил с ними в конфликт, переросший в ссору». Далее он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджег ее и находившиеся в коридоре вещи. Площадь возгорания составила 100 «квадратов». Тогда пожарным удалось эвакуировать 200 человек.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что к пожизненному приговорили одного из фигурантов дела об убийстве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова (Моторолы) и вора в законе из 90-х Олега Медведева (Шишкана).
В Москве приговорили к пожизненному поджигателя общежития. Его признали виновным в гибели семи человек
Суд в Москве вынес приговор поджигателю столичного общежития, в котором погибло семь человек. Жителя Белгородской области Юрия Хомченко приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщили 28 июня в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.
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