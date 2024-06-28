    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, зап

    763мм

    44%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd84.96eur90.99

    В Москве приговорили к пожизненному поджигателя общежития. Его признали виновным в гибели семи человек

    1591
    обсудить

    Суд в Москве вынес приговор поджигателю столичного общежития, в котором погибло семь человек. Жителя Белгородской области Юрия Хомченко приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщили 28 июня в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

    Хомченко признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК РФ), покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам (ч. 3 ст. 111 УК РФ), умышленном причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК РФ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

    Напомним, что 21 февраля 2023 года мужчина, будучи пьяным, пришел к соседям с «необоснованными претензиями» по поводу шума и «вступил с ними в конфликт, переросший в ссору». Далее он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджег ее и находившиеся в коридоре вещи. Площадь возгорания составила 100 «квадратов». Тогда пожарным удалось эвакуировать 200 человек.

    Ранее «Фонтанка» рассказывала, что к пожизненному приговорили одного из фигурантов дела об убийстве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова (Моторолы) и вора в законе из 90-х Олега Медведева (Шишкана).

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Поджигатель общежитияПриговорЮрий хомченкоСКУбийство
    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close