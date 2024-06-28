В Москве приговорили к пожизненному поджигателя общежития. Его признали виновным в гибели семи человек

Суд в Москве вынес приговор поджигателю столичного общежития, в котором погибло семь человек. Жителя Белгородской области Юрия Хомченко приговорили к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, сообщили 28 июня в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.



Хомченко признали виновным в убийстве двух и более лиц, совершенном общеопасным способом ( ч. 2 ст. 105 УК РФ ), покушении на убийство двух и более лиц, совершенном общеопасным способом ( ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ), умышленном причинении тяжкого вреда здоровью двум лицам ( ч. 3 ст. 111 УК РФ ), умышленном причинении легкого вреда здоровью ( ч. 1 ст. 115 УК РФ ) и умышленном уничтожении или повреждении имущества общеопасным способом ( ч. 2 ст. 167 УК РФ ).



Напомним, что 21 февраля 2023 года мужчина, будучи пьяным, пришел к соседям с «необоснованными претензиями» по поводу шума и «вступил с ними в конфликт, переросший в ссору». Далее он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджег ее и находившиеся в коридоре вещи. Площадь возгорания составила 100 «квадратов». Тогда пожарным удалось эвакуировать 200 человек.



Ранее «Фонтанка» рассказывала, что к пожизненному приговорили одного из фигурантов дела об убийстве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова (Моторолы) и вора в законе из 90-х Олега Медведева (Шишкана).

