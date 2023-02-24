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    Что известно о стрельбе у Гостиного Двора

    Пришел из-за шума и начал ругаться. В Москве арестовали обвиняемого в поджоге общежития, где погибли люди

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    Пресненский суд Москвы до 22 апреля отправил под стражу жителя Белгородской области Юрия Хомченко по делу о пожаре в общежитии в центре столицы. Об этом 24 февраля сообщает московская прокуратура.

    59-летнего мужчину обвиняют по уголовным статьям об убийстве семи лиц, совершенном общеопасным способом и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Вину он не признал.

    По данным следствия, вечером 21 февраля фигурант, будучи пьяным, пришел к соседям с «необоснованными претензиями» по поводу шума и «вступил с ними в конфликт, переросший в ссору». Далее он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджёг ее и находившиеся в коридоре вещи.

    Жертвами пожара стали семь человек, в том числе пятилетний мальчик и 17-летняя девушка.

    Пожар в 17-этажном здании на Международной улице в центре Москвы начался 21 февраля около 21:20. На первом — четвёртом этажах располагаются номера отеля «МКМ», на остальных этажах — бывшее общежитие, переведенное в жилфонд. Возгорание случилось на пятом этаже, где находятся квартиры бывшего общежития. Огонь охватил 100 квадратных метров. В ходе тушения пожарные спасли 50 человек, в том числе 7 детей, 200 человек были эвакуированы.

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