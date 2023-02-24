Пришел из-за шума и начал ругаться. В Москве арестовали обвиняемого в поджоге общежития, где погибли люди

Пресненский суд Москвы до 22 апреля отправил под стражу жителя Белгородской области Юрия Хомченко по делу о пожаре в общежитии в центре столицы. Об этом 24 февраля сообщает московская прокуратура.



59-летнего мужчину обвиняют по уголовным статьям об убийстве семи лиц, совершенном общеопасным способом и умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. Вину он не признал.



По данным следствия, вечером 21 февраля фигурант, будучи пьяным, пришел к соседям с «необоснованными претензиями» по поводу шума и «вступил с ними в конфликт, переросший в ссору». Далее он подошел к входной двери квартиры потерпевших, поджёг ее и находившиеся в коридоре вещи.

