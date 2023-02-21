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    В центре Москвы горит гостиница. Пожарные эвакуируют постояльцев, среди них много детей

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    Столичные пожарные тушат гостиницу в центре Москвы вечером 21 февраля. Об этом сообщает МЧС России.

    «По предварительной информации происходит возгорание на 5-ом этаже 16-ти здания по улице Международная. В настоящее время спасено 11 человек, из них 7 детей, спасение продолжается», — говорится в сообщении.

    Как сообщают телеграм-каналы, жильцы гостиницы «МКМ» просят о помощи прямо из окон своих номеров. По предварительной версии, пожар начался из-за того, что один из постояльцев поджег вещи. Эта информация проверяется.

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