В центре Москвы горит гостиница. Пожарные эвакуируют постояльцев, среди них много детей

Столичные пожарные тушат гостиницу в центре Москвы вечером 21 февраля. Об этом сообщает МЧС России.
«По предварительной информации происходит возгорание на 5-ом этаже 16-ти здания по улице Международная. В настоящее время спасено 11 человек, из них 7 детей, спасение продолжается», — говорится в сообщении.
Как сообщают телеграм-каналы, жильцы гостиницы «МКМ» просят о помощи прямо из окон своих номеров. По предварительной версии, пожар начался из-за того, что один из постояльцев поджег вещи. Эта информация проверяется.