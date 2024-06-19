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    Главного обвиняемого в убийстве Арсена «Моторолы» Павлова приговорили к пожизненному заключению

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    Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения одного из фигурантов дела об убийстве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом 19 июня сообщает ТАСС.

    «Суд приговорил Александра Погорелова <…> к пожизненному лишению свободы», — цитирует агентство текст приговора.

    Как следует из материалов дела, именно Погорелов в октябре 2016 года заминировал лифт в доме, где жил Павлов. В последнем слове Погорелов заявил, что не признает вину, ранее оговорил себя под пытками и не совершал убийства Моторолы.

    Ранее в ДНР заявляли, что заказчиком убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) был глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

    Также Погорелова и других фигурантов обвиняли в подготовке неудачного покушения на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. По версии следствия, в августе 2017 года Погорелов заминировал туалет донецкого ресторана «Пушкин», где часто бывал Захарченко. Довести замысел до конца не удалось, потому что СВУ обнаружила полиция ДНР.

    Захарченко погиб при взрыве в центре Донецка через год, в августе 2018 года.

    Вину в подготовке покушения на Захарченко в 2017 году подсудимые не признали. Зачитав приговор, судья добавил, что он может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.

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