Главного обвиняемого в убийстве Арсена «Моторолы» Павлова приговорили к пожизненному заключению

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения одного из фигурантов дела об убийстве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом 19 июня сообщает ТАСС.
«Суд приговорил Александра Погорелова <…> к пожизненному лишению свободы», — цитирует агентство текст приговора.
Как следует из материалов дела, именно Погорелов в октябре 2016 года заминировал лифт в доме, где жил Павлов. В последнем слове Погорелов заявил, что не признает вину, ранее оговорил себя под пытками и не совершал убийства Моторолы.
Ранее в ДНР заявляли, что заказчиком убийства командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) был глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.
Также Погорелова и других фигурантов обвиняли в подготовке неудачного покушения на первого главу Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. По версии следствия, в августе 2017 года Погорелов заминировал туалет донецкого ресторана «Пушкин», где часто бывал Захарченко. Довести замысел до конца не удалось, потому что СВУ обнаружила полиция ДНР.
Захарченко погиб при взрыве в центре Донецка через год, в августе 2018 года.
Вину в подготовке покушения на Захарченко в 2017 году подсудимые не признали. Зачитав приговор, судья добавил, что он может быть обжалован в суде апелляционной инстанции.