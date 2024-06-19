Главного обвиняемого в убийстве Арсена «Моторолы» Павлова приговорили к пожизненному заключению

Южный окружной военный суд приговорил к пожизненному сроку заключения одного из фигурантов дела об убийстве командира ополченцев Донбасса Арсена Павлова, известного под позывным Моторола. Об этом 19 июня сообщает ТАСС.



«Суд приговорил Александра Погорелова <…> к пожизненному лишению свободы», — цитирует агентство текст приговора.



Как следует из материалов дела, именно Погорелов в октябре 2016 года заминировал лифт в доме, где жил Павлов. В последнем слове Погорелов заявил, что не признает вину, ранее оговорил себя под пытками и не совершал убийства Моторолы.