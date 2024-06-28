В аэропорту Дели из-за сильного ливня обрушилась крыша. Есть погибший и пострадавшие

Утром 28 июня в аэропорту Индира Ганди в Дели обрушилась крыша. В результате чего восемь человек пострадало и один погиб, сообщает издание Indianexpress.
Крыша обрушилась из-за непрекращающихся дождей в индийском мегаполисе. За последние сутки в городе выпало 228,1 мм осадков.
Аэропорт остановил все вылеты из терминала 1, где произошло обрушение. Сейчас на месте происшествия работают спасательные службы. Всех пострадавших госпитализировали.
Автор: The Indian Express / YouTube
«Из-за сильного дождя, начавшегося сегодня рано утром, около 5 часов утра, часть навеса на старой площадке вылета терминала 1 аэропорта Дели обрушилась. Сообщается о травмах, и сотрудники службы экстренной помощи работают над тем, чтобы оказать всю необходимую помощь и медицинскую помощь пострадавшим», – сообщил представитель аэропорта Индира Ганди журналистам Indianexpress.
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