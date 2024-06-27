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    Директора предприятия «Звезда-Стрела» осудили за хищение средств Минобороны РФ

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    Городской суд в Таганроге признал генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского виновным по делу о хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила в четверг, 27 июня, объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

    Следствие установило, что в период с 15 января 2016 года по 31 января 2023 года Владимир Масленский украл из государственного бюджета 420 млн руб. В связи с этим в отношении генерального директора возбудили дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

    Согласно решению суда, генерального директора приговорили к 4 годам колонии общего режима. Кроме того, мужчина должен выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. После освобождения из колонии Масленскому в течение года будет запрещено заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в коммерческих организациях.

    Также суд частично удовлетворил гражданский иск Министерства обороны РФ, обязав ответчика возместить материальный ущерб в размере более 404 млн руб.

    Масленского уже обвиняли по статье о мошенничестве в 2022 году. Тогда следственный отдел СК РФ по Ростовскому гарнизону выяснил, что руководящие работники АО «Звезда-Стрела» и военного представительства Министерства обороны РФ подделывали информацию для хищения средств, предназначенных для оборонных нужд. Сумма ущерба составила более 15 млн руб.

    В 2023 году следователи возбудили дело о хищении 63 млн руб. при выполнении гособоронзаказа на заводе «Звезда-Стрела».

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