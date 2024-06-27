Директора предприятия «Звезда-Стрела» осудили за хищение средств Минобороны РФ

Городской суд в Таганроге признал генерального директора АО «Звезда-Стрела» Владимира Масленского виновным по делу о хищении средств при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщила в четверг, 27 июня, объединенная пресс-служба судов Ростовской области.



Следствие установило, что в период с 15 января 2016 года по 31 января 2023 года Владимир Масленский украл из государственного бюджета 420 млн руб. В связи с этим в отношении генерального директора возбудили дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

