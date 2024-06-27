    Сейчас

    +25˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +25˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    2 м/с, ю-з

    763мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur94.11

    В Петербурге — аномальные пробки посреди дня. На КАД затор тянется больше 7 км

    6081
    3 комментария
    ПоделитьсяПоделиться

    Необычно плотное движение наблюдается на дорогах Петербурга в первом часу дня 27 июня. Самые большие пробки скопились на юго-востоке КАД и соседних улицах.

    По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог составляет 5 баллов вместо обычных для этого времени четырех. Протяженные заторы скопились на кольцевой автодороге. Уже больше часа пробка в 7,5 километра тормозит внутреннее кольцо от реки Оккервиль до вантового моста. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что движению мешает ДТП: в 11:40 на 55-м километре внутреннего кольца столкнулись три легковые машины. Пострадавших нет, а аварийный транспорт занимает четвертую полосу. Утром там собирало пробку другое ДТП.

    ПоделитьсяПоделиться

    На внешнем кольце КАД тоже плотно: пробка в 4,7 километра скопилась почти от Московского шоссе до Обухово. Вдобавок встала Софийская улица на въезд из области на КАД, а также от КАД в город до Дунайского проспекта.

    Неожиданно плотное движение наблюдается также на Заневском проспекте и проспекте Косыгина. В сторону центра они загружены на 9 баллов вместо обычных пяти.

    А в центре города плотные заторы собрались в Дворцовом проезде, на Дворцовом мосту и Биржевой площади, а также на Арсенальной и Пироговской набережных к Литейному мосту.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПробки
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close