В Петербурге — аномальные пробки посреди дня. На КАД затор тянется больше 7 км

По данным «Яндекс.Пробок», загруженность петербургских дорог составляет 5 баллов вместо обычных для этого времени четырех. Протяженные заторы скопились на кольцевой автодороге. Уже больше часа пробка в 7,5 километра тормозит внутреннее кольцо от реки Оккервиль до вантового моста. В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» рассказали, что движению мешает ДТП: в 11:40 на 55-м километре внутреннего кольца столкнулись три легковые машины. Пострадавших нет, а аварийный транспорт занимает четвертую полосу. Утром там собирало пробку другое ДТП .

Необычно плотное движение наблюдается на дорогах Петербурга в первом часу дня 27 июня. Самые большие пробки скопились на юго-востоке КАД и соседних улицах.

На внешнем кольце КАД тоже плотно: пробка в 4,7 километра скопилась почти от Московского шоссе до Обухово. Вдобавок встала Софийская улица на въезд из области на КАД, а также от КАД в город до Дунайского проспекта.

Неожиданно плотное движение наблюдается также на Заневском проспекте и проспекте Косыгина. В сторону центра они загружены на 9 баллов вместо обычных пяти.

А в центре города плотные заторы собрались в Дворцовом проезде, на Дворцовом мосту и Биржевой площади, а также на Арсенальной и Пироговской набережных к Литейному мосту.