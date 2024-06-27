Такси смяло на вантовом мосту, есть пострадавшие. На КАД пробка

Серьезное ДТП произошло рано утром 27 июня на КАД в Петербурге — на вантовом мосту.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в 4 часа на 57-м километре внутреннего кольца, на вантовом мосту, столкнулись попутные легковой и грузовой автомобили. Два человека получили травмы. Очевидцы в телеграм-канале «Мегаполис» пишут, что участники аварии — это такси и «КАМАЗ».
По данным «Яндекс.Карт», пробка составляет около 8 километров. В целом загруженность дорог Петербурга в норме — 4 балла.