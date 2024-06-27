Главный синоптик Петербурга показал редкую картину и предупредил о возможном рекорде

Об интересных особенностях нынешней погоды рассказывает 27 июня главный синоптик Петербурга Александр Колесов. На огромном пространстве облаков нет, только в районе Онежского озера, и там даже возможен дождик — «но это не на нашей территории».
За минувшие сутки воздух стал ещё теплее, поэтому сегодня в Ленобласти местами будет 30 градусов. Вчера на севере Карельского перешейка максимальная температура достигла 29,3 градуса, в Любани — 28. В Петербурге, как уже писала «Фонтанка», из-за жары объявлен «жёлтый» уровень опасности.
Завтра ситуация не сильно изменится, разве что станет немного жарче: плюс 30 и выше — на большей части территории области, столько же — в Петербурге. Максимум для 28 июня относительно невысокий — 31,0 градуса. Он фиксировался два раза, в 1972 году и в 1988 году.
«Так что если теплее завтра не будет, то значение максимума может стать вторым в истории», — отметил Колесов.