Областные школы, комитеты и телевидение в Ингушетии. Где целевики будут отрабатывать учебу и кого ждут в Донецке и Луганске

Фото: Александр Баранов/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





В этом году серьезно изменилась система целевого приема, которая теперь больше похожа на поиск вакансии, чем на поступление в вуз. Напомним, что договор хоть и заключается с работодателем, но платит за учебу целевиков государство, так что по распределению мест можно судить о ситуации на рынке труда. «Фонтанка» изучила новый сервис по целевому приему и выяснила, куда поедут отрабатывать учебу абитуриенты этого года и каких кадров остро не хватает в Петербурге и в новых регионах.



Что изменилось В этом году основные изменения коснулись целевого приема. О том, как получить место по целевой квоте и куда после учёбы отправляют отрабатывать врачей, учителей и айтишников, «Фонтанка» уже рассказывала. Эта система отличается от привычной системы поступления: абитуриент заключает с организацией договор, учится бесплатно, а потом отрабатывает корочку в течение нескольких лет без явной возможности уволиться без потерь. Проходные баллы на целевое обычно значительно ниже, так что часто такой вариант выбирают те, кому с ЕГЭ не очень повезло.



Однако раньше выпускники искали организацию-заказчика сами и договаривались с будущим работодателем напрямую. С этого года все предложения о приеме на целевое разместили в одном месте — на странице государственного сервиса «Работа в России». Отчасти это похоже на сервис по поиску работы: компании публикуют свои объявления с указанием вуза, куда студент сможет поступить, и условиями договора. Выпускник может просмотреть имеющиеся варианты и откликнуться на предложение.

«У поступающих появляется больше возможностей подать документы на соответствующие целевые места, поскольку на предложения о целевом обучении могут откликнуться не только абитуриенты, но и обучающиеся студенты. Общее количество целевых мест увеличилось — в этом году распределено 145,4 тысячи, что на 3,8 тысячи больше, чем в прошлом году», — рассказал об изменениях этого года глава Минобрнауки Валерий Фальков.



Но есть загвоздка: теперь абитуриент может заключить договор только с одной организацией. До этого выпускники грешили тем, что договаривались сразу с несколькими организациями и подавались на две и более специальности, даже в пределах нескольких вузов. С этого года по целевому можно участвовать только в одном конкурсе, кроме того, если после зачисления студент откажется заключать договор с заказчиком, его либо отчислят из вуза, либо переведут на платную форму обучения.



С другой стороны, система стала более прозрачной. Теперь в законе четко прописано, сколько лет студент должен отрабатывать свою учебу — от трех до пяти. Прежде в законе максимальный срок указан не был, так что работодатели могли своего студента сильно задержать. Кроме того, теперь предприятие не может расторгнуть договор из-за плохой успеваемости студента. Как максимум — сократить меры материальной поддержки.



Кого ищут в Петербурге Так как целевой прием — система государственная, и за учебу все равно платят из бюджета, а не из кармана работодателя, как правило такие места выделяются на приоритетных направлениях и отражают ситуацию на рынке труда.

В Петербурге предложений поступить на целевое сейчас 756, в Ленобласти — 644. Уточним, что при подсчетах учитывались предложения, где Петербург и Ленобласть — будущее место трудоустройства, а не место учебы. Среди работодателей — как крупные компании, так и поликлиники и администрация городов в области. От масштаба заказчика зависят и меры поддержки: на ЛАЭС предлагают дополнительную стипендию до 50 тысяч в семестр при среднем балле не менее 4,1 по итогам сессии, в ГКУ «Управление строительства Ленинградской области» — оплату проезда.



Для учебы на нефтегазовых специальностях можно заключить договор с АО «Апатит» или с «дочками» «Газпрома», на строительных — как с ТГК-1 и «Росатомом», так и с Лодейнопольским промышленным техникумом. Учиться предлагают в Горном университете или в строительном ГАСУ, отрабатывать придется в среднем три года. Самый долгий срок у «Россети Северо-Запад» — пять лет за учебу в Горном на специальности «Электроэнергетика».



Найдутся места и для экономистов и рекламщиков, правда, не под боком у бизнесменов в компаниях с серьезным оборотом, а преимущественно в госструктурах. Например, в администрации Ломоносовского района или в ФССП Ленобласти.



Врачи и учителя Большая часть целевых мест отходит врачам и учителям. Это было характерно и для прежней системы приема: в медицинских и педагогических вузах целевики традиционно занимают едва ли не 60–70% бюджетных мест. В прошлом году в РГПУ им. Герцена на них выделили 646 мест, а в Педиатрическом, СЗГМУ им. Мечникова, Алмазова и Первом меде суммарно — более полутора тысяч.

Среди учителей особенно жалуют педагогов русского языка и литературы: для них «Фонтанка» насчитала 59 предложений в городских школах. На втором месте учителя математики — 57 мест, на третьем — учителя начальной школы (42). Чуть менее востребованы социальные педагоги (43 места), учителя истории (34), английского языка (32) и физики (28). Набирают преимущественно в областные школы — в Гатчине, Тихвине, Выборге, чаще — в поселках и деревнях Ленобласти. Но есть и места в городских гимназиях и даже районных комитетах по образованию, но их серьезно меньше — конкурс на них будет жестче.



Та же ситуация с медицинскими специальностями. Педиатров, стоматологов и выпускников лечфаков преимущественно набирает комздрав Ленобласти, который и значится в договорах как работодатель. Таких предложений на сайте больше двух сотен, а как будущее место работы в них указаны поликлиники в Кингисеппе, Сертолово, Рощино, Тосно, во Всеволожске и Лодейном Поле. Особых мер поддержки студентам не предлагают, а отрабатывать придется 4 года и 11 месяцев — почти максимальный срок, разрешенный законом.

Другой вопрос в том, что в медицинских университетах целевых мест — большинство. Простым бюджетникам в начале приема обычно заявляют пару десятков мест в лучшем случае, а после окончания приоритетного зачисления целевиков, льготников и олимпиадников к ним приплюсовывают то, что осталось. В этом году в России по направлениям «Лечебное дело» и «Педиатрия» доля целевых мест составит 76%, так что пройти на бюджет, договорившись с работодателем, сильно проще.



Примечательно, что для будущих ветеринаров условия сильно лучше, чем для медиков. Срок отработки в основном три года, дополнительная стипендия — от 2 до 16 тысяч в месяц. От 5 до 16 тысяч предлагают на птицефабрике «Роскар», правда, как раз у них после окончания университета работать придется все пять лет. Из вариантов со сроком отработки поменьше — птицефабрика «Северная», завод «Оредежский» и городские станции по борьбе с животными в Лужском, Киришском, Волховском, Тихвинском и Бокситогорском районах.

Куда поедут учиться студенты петербургских вузов Среди вузов Петербурга лидер по числу целевых мест — РГПУ им. Герцена с 553 местами. Там предлагают отучиться не только петербургские работодатели, но и образовательные учреждения и из совсем далеких от города регионов — вплоть до Южно-Сахалинска. На втором месте — ПГУПС, где предложений о целевой учебе 154, в основном для железнодорожников. На третьем — Первый мед со 149 договорами, в том числе и с больницами в Карачаево-Черкесии и Еврейской автономной области.



Медики, отучившиеся в СЗГМУ им. Мечникова (125 договоров), поедут отрабатывать в Ставрополье, Архангельскую и Брянскую области, Северную Осетию, Мурманск и Запорожье. В Педиатричке (112 договоров) — в Якутию, Пензу и Калининград, в НИИ Алмазова (39 договоров) — в Башкортостан и Крым.

Больше сотни договоров предлагают заключить на учебу в Политехе. Среди работодателей как петербургские предприятия вроде «Силовых машин» и «Петербургского тракторного завода», так и мэрия города Череповец и администрация Северной Осетии. В последнюю ищут рекламщиков. Места в Горном университете тоже предлагают самые разные заказчики: от филиалов «Газпрома» в Югорске, Ямбурге и Надыме и «Северо-Западной фосфорной компании» до администрации города Березники в Пермском крае и предприятия «Черноморнефтегаз» в Крыму.



Будущие первокурсники из СПбГУПТДа поедут отрабатывать учебу в УФНС, филиал «ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО» в Карелии и, внимание, театр кукол «Джангар» в Калмыкии. Будущих моряков из ГУМРФ им. Макарова пошлют в дальнее плавание — отрабатывать в Арктике, выпускников Морского технического — на верфи в Якутии и Приморском крае.



В петербургском отделении Вышки договоры на целевую учебу предлагают заключить с министерством экономики Удмуртии, министерством природных ресурсов Чечни и Чеченским педагогическим университетом. Но есть вариант и пристроиться на работу в Петербурге: в УФНС, ГУП ТЭКе или Арбитражном суде.

Самые колоритные работодатели оказались в творческих вузах. Например, чтобы поступить во ВГИК, где, кстати, целых 52 предложения на целевую учебу, можно заключить договор с ДК «Ленинского комсомола» в Пскове, минкультом Ингушетии, ДК железнодорожников в Туле или с музеем им. А. Тахо-Годи в Дагестане. Выпускники КИТа отрабатывать учебу будут в ДК в Гатчине, на канале «Магас TV» в Ингушетии, в драмтеатре в Иваново и, внезапно, в министерстве труда Камчатского края, куда почему-то понадобились выпускники актерского факультета.



В художественную Академию им. Репина посылают учиться от детских художественных школ Тамбова и Амура, а в Академию им. Штиглица — «Татарское книжное издательство», Национальный музей имени А. В. Анохина на Алтае и колледж искусств в Адыгее.

Кого ищут в новых регионах По сайту сервиса можно судить и о том, каких специалистов ищут в новых регионах: кого хотят отучить в университете и пристроить на работу. Так, если указать как место трудоустройства ЛНР, то выходят предложения преимущественно для учителей, ветеринаров и железнодорожников. Работать предлагают в городских яслях, школах и детских музыкалках, 4 предложения из 28 — в библиотеках.



Менеджера ищут в птицеводческом хозяйстве ООО «Авис». Правда, из мер поддержки в договоре — трудоустройство после обучения, никаких дополнительных стипендий или хотя бы оплаты проезда не предусмотрено. К слову, за 2023 год предприятие выручило 1,2 млрд рублей, а чистой прибылью получило 273 млн. Серьезный спрос в ЛНР и на железнодорожников — набирают десять человек на предприятие «Железные дороги Новороссии».



74 предложения на целевое с трудоустройством в ДНР, большая половина — для врачей, которых распределят по городским больницам. Почти столько же — железнодорожники, на все то же предприятие «Железные дороги Новороссии». Двух человек набирает местное министерство образования. Из крупных компаний-заказчиков — ООО «РОЗ-АГРО» по разведению птиц с оборотом в полтора миллиарда. Отучиться предлагают на специальности «Стандартизация и метрология» в Донецком государственном университете, опять же без особых мер поддержки, срок отработки — пять лет.



В Запорожье все 20 предложений — для врачей и специалистов медико-профилактического дела. В Херсонской области мест для целевиков всего восемь, шесть из них — для врачей. Еще в регионе ищут политолога для дальнейшей работы в центре социальной рекламы, который готов своему студенту платить стипендию 2 056 рублей в месяц. Но можно попасть и в Херсонскую областную думу, причем учиться отправят в МГИМО — на «Зарубежном регионоведении». Правда, не в сам университет, а в филиал в Одинцово.



Милена Солдатенко, «Фонтанка.ру»

