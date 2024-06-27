Путин: Гособоронзаказ на корабли должен быть спланирован до середины века

Горизонт планирования при формировании гособоронзаказа в области кораблестроения должен быть не менее, чем до середины века. Об этом на совещании по вопросам кораблестроения 26 июня заявил президент РФ Владимир Путин.
«Кораблестроение — это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на 10, 20 и более лет», — цитирует президента ТАСС.
Путин подчеркнул, что такие сроки планирования позволят не только просчитать и обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантированно перейти на следующие поколения техники.
Путин потребовал от Минобороны представить доклад о долгосрочной концепции развития Военно-морского флота и предложил проанализировать ценообразование в кораблестроении. Он также подчеркнул, что заказ на боевые корабли должен соответствовать оптимальной загрузке верфей, а финансирование — длительность производственного цикла и особенности кооперации в отрасли. Чтобы избежать дефицита поставок и срыва сроков, нужно форсировать модернизацию предприятий, добавил он.
В 2024 году, по словам президента, ВМФ планируется передать более 40 новых кораблей, пишет «Интерфакс». Для сравнения, в 2022 году флоту было передано 24 новых корабля и судна, в 2023 году — 33 корабля.
Помимо этого, Путин говорил о необходимости дооснащать корабли дополнительными огневыми средствами, передает РИА Новости. В том числе речь идет о ручных и автоматических пулеметных модулях и расчетах беспилотников.
«Подобные системы с учетом реального боевого опыта уже предлагаются нашими предприятиями, причем не только крупными корпорациями, но и небольшими частными разработчиками и производителями», — заявил Путин.