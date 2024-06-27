Путин: Гособоронзаказ на корабли должен быть спланирован до середины века

Горизонт планирования при формировании гособоронзаказа в области кораблестроения должен быть не менее, чем до середины века. Об этом на совещании по вопросам кораблестроения 26 июня заявил президент РФ Владимир Путин.



«Кораблестроение — это сложная, высокотехнологичная отрасль. Она оперирует планами на 10, 20 и более лет», — цитирует президента ТАСС.

Путин подчеркнул, что такие сроки планирования позволят не только просчитать и обеспечить серийный выпуск текущих типов кораблей, но и гарантированно перейти на следующие поколения техники.