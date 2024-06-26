Депутаты предложили запретить иноагентам входить в состав Общественной палаты. Законопроект уже внесен в Госдуму

Группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете входить в состав Общественной палаты РФ для лиц, имеющих гражданство иностранного государства, и лиц, включенных Минюстом в реестр иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован 26 июня на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

«В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества» парламентарии предложили дополнить ФЗ-183 пунктом, предусматривающим, что членами Общественной палаты (федеральной или региональной) не могут быть лица, включенные в перечень иноагентов в соответствии с ФЗ от 14 июля 2022 года № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».