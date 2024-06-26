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    Депутаты предложили запретить иноагентам входить в состав Общественной палаты. Законопроект уже внесен в Госдуму

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    Группа сенаторов и депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект о запрете входить в состав Общественной палаты РФ для лиц, имеющих гражданство иностранного государства, и лиц, включенных Минюстом в реестр иностранных агентов. Соответствующий документ опубликован 26 июня на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

    «В целях ограничения иностранного влияния и обеспечения суверенитета российского гражданского общества» парламентарии предложили дополнить ФЗ-183 пунктом, предусматривающим, что членами Общественной палаты (федеральной или региональной) не могут быть лица, включенные в перечень иноагентов в соответствии с ФЗ от 14 июля 2022 года № 255 «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

    Также в проекте закона прописывается запрет для иноагентов на осуществление деятельности, связанной с общественным контролем.

    Авторы инициативы — депутаты Государственной думы О. Н. Занко, О. В. Тимофеева, Д. Ф. Вяткин, А. А. Бичаев, А. А. Басанский, Э. Р. Аиткулова, И. А. Антропенко и сенаторы РФ Д. С. Лантратова, И. Ю. Кастюкевич, А. А. Клишас, Л. Н. Глебова.

    Поправки, которые запрещают иноагентам избираться в депутаты, Госдума приняла в мае. 15 мая закон подписал Владимир Путин.

    Накануне Госдума в первом чтении приняла проект, ограничивающий доступ к книгам определенных авторов. Среди них: иностранные агенты, экстремисты и террористы.

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