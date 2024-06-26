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    Новая волна отравлений вспыхнула в Курске. Причину ищут в морепродуктах

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    Одиннадцать человек, среди которых один несовершеннолетний, отравились в Курске, об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на местный минздрав. Возбудитель мог быть в морепродуктах.

    Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое, они проходят лечение в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Среди слегших с кишечной инфекцией один подросток 16 лет. Еще трое взрослых проходят лечение амбулаторно.

    Региональный Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологические мероприятия. Отравившиеся рассказали, что употребляли в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из заведений Sushi King. В связи с выявленными нарушениями ведомство вынесло запрет на осуществление деятельности, подготовлены материалы для суда.

    Ранее в России произошла вспышка ботулизма — самая масштабная за последние 30 лет. Виной тому стали готовые салаты с фасолью. Зараженных выявили в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани и Петербурге. 24 июня стало известно, что в больнице умер 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде.

    Накануне Роспотребнадзор сообщил, что 177 человек выписаны после курса лечения от ботулизма. Ведомство продолжает вести санитарно-эпидемиологическое расследование.

    Суд в Москве избрал меры пресечения четверым фигурантам дела о массовом отравлении салатами лобио: гендиректору и начальнику отдела качества компании «Локалкитчен», а также руководителю и повару производителя роковой фасоли «Савон-К». По версии следствия, они по предварительному сговору изготовили с нарушением требований безопасности не менее 2 336 порций блюда «Лобио», упаковали их в вакуумные упаковки и продали через онлайн-магазин «Самокат».

    В Роспотребнадзоре открыта единая горячая линия для граждан, пострадавших от отравления — там окажут в том числе юридическую консультацию — 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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