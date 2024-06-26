Новая волна отравлений вспыхнула в Курске. Причину ищут в морепродуктах

Одиннадцать человек, среди которых один несовершеннолетний, отравились в Курске, об этом 26 июня сообщает
Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое, они проходят лечение в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Среди слегших с кишечной инфекцией один подросток 16 лет. Еще трое взрослых проходят лечение амбулаторно.
Региональный Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологические мероприятия. Отравившиеся рассказали, что употребляли в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из заведений Sushi King. В связи с выявленными нарушениями ведомство вынесло запрет на осуществление деятельности, подготовлены материалы для суда.
Ранее в России произошла вспышка ботулизма — самая масштабная за последние 30 лет. Виной тому стали готовые салаты с фасолью. Зараженных выявили в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Казани и Петербурге. 24 июня стало известно, что в больнице умер 21-летний житель Костромы, заразившийся ботулизмом в Нижнем Новгороде.
Накануне Роспотребнадзор сообщил, что 177 человек выписаны после курса лечения от ботулизма. Ведомство продолжает вести санитарно-эпидемиологическое расследование.