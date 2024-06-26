Новая волна отравлений вспыхнула в Курске. Причину ищут в морепродуктах

Одиннадцать человек, среди которых один несовершеннолетний, отравились в Курске, об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на местный минздрав. Возбудитель мог быть в морепродуктах.

Состояние восьми пострадавших оценивается как тяжелое, они проходят лечение в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Среди слегших с кишечной инфекцией один подросток 16 лет. Еще трое взрослых проходят лечение амбулаторно.

Региональный Роспотребнадзор проводит санитарно-эпидемиологические мероприятия. Отравившиеся рассказали, что употребляли в пищу рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из заведений Sushi King. В связи с выявленными нарушениями ведомство вынесло запрет на осуществление деятельности, подготовлены материалы для суда.