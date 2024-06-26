Суд освободил основателя WikiLeaks. Что Ассанж сказал на заседании

В Тихом океане на острове Сайпан, находящемся под юрисдикцией США, 26 июня прошло слушание дела основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. На заседание суда он прибыл вместе с послом Австралии в США Кевином Раддом.

Ассанж признал вину по одному из 18 обвинений — в нарушении закона о шпионаже. Суд утвердил сделку с Минюстом США и приговорил его к уже отбытому сроку заключения, дальнейшего заключения не требуется. Дело официально прекращено. Теперь юристы в Вирджинии снимут с Ассанжа и все остальные обвинения.

«Вы можете выйти из этого зала суда свободным человеком», — сказала федеральный судья Рамона Манглона.



На суде Ассанж заявил: «Работая журналистом, я побудил свой источник предоставить информацию, которая... считалась засекреченной, чтобы опубликовать эту информацию». По его словам, он считал, что первая поправка Конституции США, гарантирующая свободу слова и прессы, защищает его работу, но теперь он признает, что его деятельность была нарушением закона о шпионаже.



«Я полагаю, что первая поправка и Закон о шпионаже противоречат друг другу. Но я согласен с тем, что выиграть такое дело было бы трудно, учитывая все обстоятельства», — отметил Ассанж.



Он отказался от права на апелляцию и ещё раз подтвердил, что признаёт вину.

Как пишет The Guardian, по условиям сделки Ассанж обязан приказать WikiLeaks уничтожить информацию. Его адвокат заявил, что WikiLeaks будет продолжать работать.

Из здания суда Ассанж вышел под аплодисменты. На вопросы журналистов он отвечать не стал. С острова Сайпан он вылетел на самолете в Австралию, передает австралийский телеканал ABC.

