Reuters: доходы России от нефти и газа в июне вырастут на 50%

Доходы России от нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в сравнении с прошлым годом — до $9,4 млрд, подсчитали Reuters 25 июня.



Расчеты издания показывают, что прогнозируемые доходы России от нефти и газа в июне составят 814 млрд рублей против 794 млрд рублей в мае и 529 млрд рублей в июне 2023 года.

Рост доходов Reuters связывает с сокращением субсидий для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сегодня сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Речь идет о действующем с 2019 года демпферном топливном механизме. По данным Минфина, которые приводит агентство, в 2022 году правительство выплатило 2,17 трлн руб. компенсаций нефтяникам, в первом квартале текущего года — 253 млрд руб.