Reuters: доходы России от нефти и газа в июне вырастут на 50%

Доходы России от нефти и газа в июне вырастут более чем на 50% в сравнении с прошлым годом — до $9,4 млрд, подсчитали Reuters 25 июня.
Расчеты издания показывают, что прогнозируемые доходы России от нефти и газа в июне составят 814 млрд рублей против 794 млрд рублей в мае и 529 млрд рублей в июне 2023 года.
Рост доходов Reuters связывает с сокращением субсидий для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сегодня сообщал Bloomberg со ссылкой на свои источники. Речь идет о действующем с 2019 года демпферном топливном механизме. По данным Минфина, которые приводит агентство, в 2022 году правительство выплатило 2,17 трлн руб. компенсаций нефтяникам, в первом квартале текущего года — 253 млрд руб.
Bloomberg пишет, что правительство РФ изучает возможность повысить индикативную цену на бензин и дизельное топливо в формулах субсидий на 50%, что приведет к сокращению субсидий и даже необходимости для НПЗ вносить платежи в бюджет.
При этом Минфин в комментарии для Bloomberg опроверг обсуждение подобных предложений.