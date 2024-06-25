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    Капитан катера с ветерком прокатил друзей по каналу Грибоедова. Транспортная прокуратура заинтересовалась водным гонщиком

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    Компания молодых людей с ветерком прокатилась на катере по каналу Грибоедова. Видео экстремальной поездки они опубликовали в социальных сетях, чем привлекли внимание правоохранителей.

    Как сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры 25 июня, по предварительным данным, капитан судна сильно превышал скорость. Тем самым он подверг опасности жизнь и здоровье пассажиров. По факту произошедшего будет проведена проверка.

    «Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исполнение законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта, при наличии оснований примет меры», — отмечают в ведомстве.

    Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

    По видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, что на борту катера находилось не менее шести человек, включая капитана. Молодые люди на большой скорости проехали через низкий мост. При этом несколько юношей в этот момент прилегли на нос катера, что могло привести к трагедии.

    Напомним, что сотрудники транспортной прокуратуры регулярно патрулируют акватории рек и каналов, выявляя нарушителей. Так, за неделю в начале июня сотрудники ведомства поймали 20 петербуржцев, которые управляли гидроциклами без прав. Еще восемь судоводителей вышли в акваторию Невы в период закрытия внутренних водных путей.

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