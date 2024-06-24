Продажи туров в Крым сократились на 20%. При этом аннулировали пока не более 1% туров

Продажи туров в Крым сократились на 20% в сравнении с прошлым понедельником, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе 24 июня. Ее слова приводят в эфире Радио Sputnik.



При этом туроператоры зафиксировали аннуляции не более 1% туров, запланированных в Крым с заездами на этой неделе. По словам Ломидзе, это не более 10–15 заявок у одного туроператора. Пик отмены туров придется на 25 июня, но, по ожиданиям туроператоров, аннулируют не более 5% туров.

По предварительной оценке АТОР, сейчас в Крыму отдыхает около 300 тысяч туристов, в Севастополе — около 20 тысяч.