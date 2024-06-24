Продажи туров в Крым сократились на 20%. При этом аннулировали пока не более 1% туров

Продажи туров в Крым сократились на 20% в сравнении с прошлым понедельником, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе 24 июня. Ее слова приводят в эфире Радио Sputnik.
При этом туроператоры зафиксировали аннуляции не более 1% туров, запланированных в Крым с заездами на этой неделе. По словам Ломидзе, это не более 10–15 заявок у одного туроператора. Пик отмены туров придется на 25 июня, но, по ожиданиям туроператоров, аннулируют не более 5% туров.
По предварительной оценке АТОР, сейчас в Крыму отдыхает около 300 тысяч туристов, в Севастополе — около 20 тысяч.
Местные власти отмечают, что решение о закрытии туристического сезона не принималось.
В пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ) также заявили, что аннуляции туров в Дагестан пока носят единичный характер, а экскурсии проводятся согласно расписанию.
Вчера в АТОР сообщали, что российские туроператоры на данный момент фиксируют единичные обращения с просьбой отменить поездку в связи с трагедией в Севастополе. Сегодня крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» принял решение отказаться от сборов за возврат билетов на поезда в Крым и Севастополь.
С территории Украины нанесли удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадал как минимум 151 человек. 24 июня в Крыму объявлено днем траура.