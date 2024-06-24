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    «Гранд Сервис Экспресс» отказался от сборов за возврат билетов на поезда в Крым

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    Крымский железнодорожный перевозчик «Гранд сервис экспресс» принял решение отказаться от сборов за возврат билетов на поезда в Крым и Севастополь. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале компании в понедельник, 24 июня.

    Так, комиссию за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования отменили в период с 24 по 26 июня. Мера распространяется на поезда, следующие на курорт и обратно.

    Украинские войска нанесли удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, пострадал как минимум 151 человек. 24 июня в Крыму объявлено днем траура. В Севастополе ввели режим ЧС.

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