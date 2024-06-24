В Севастополе ввели режим ЧС после ракетного удара ВСУ

В Севастополе после атаки ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Об этом сообщается в указе губернатора города Михаила Развожаева, опубликованном на сайте правительства.



«Постановляю ввести <...> до особого распоряжения на территории города Севастополя режим чрезвычайной ситуации. Признать обстановку, сложившуюся в городе Севастополе, чрезвычайной ситуацией регионального характера», — указано в тексте документа.



Отмечается, что режим будет действовать до особого распоряжения



Украинские войска 23 июня нанесли удар по Севастополю оперативно-тактическими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, поставленными США. В результате атаки погибли четыре человека, в том числе двое детей, ранен как минимум 151 человек. Люди на пляжах в Учкуевке и Любимовке пострадали от падения осколков кассетных суббоеприпасов. К утру 24 июня в Севастополе потушили семь пожаров, возникших из-за падения фрагментов ракет. Возбуждено уголовное дело о теракте.

