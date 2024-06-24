Жаркая и сухая погода ждет Петербург. Готовьтесь к 30 градусам

Новая неделя в Петербурге будет сухой и теплой, с середины — даже жаркой. Температура продолжит медленно повышаться и к концу недели будет подбираться к отметке 30 градусов. Об этом 24 июня сообщает главный синоптик города Александр Колесов.
«Погоду в нашем регионе начинает определять антициклон, атмосферное давление продолжит расти, поэтому никаких существенных осадков в течение недели не будет», — пишет Колесов.
Сегодня в Петербурге много облачности, на севере Ленобласти возможны кратковременные дожди. В течение дня они пройдут от финской границы через Карельский перешеек, но город не должны затронуть. Завтра кратковременные дожди ожидаются на востоке Ленинградской области, и затем — сухой период.
«Следующие осадки надо ждать только к субботе, когда атмосферный фронт с запада приблизится к Ленинградской области, и то пройдут они местами», — отмечает синоптик.
Пока в Петербурге ветер слабый и переменный, но уже со вторника установится западный, северо-западный перенос, и в наш регион будет активнее поступать теплый воздух.
Интересно, что ночи сейчас довольно прохладные, особенно на востоке Ленинградской области — 7–12 градусов. У Финского залива чуть теплее — 12–14 градусов. Но во второй половине недели станет теплее и по ночам: в Петербурге 15–17 градусов, в Ленобласти 11–16.