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    «30 часов орал и бегал, а как попал в руки, мгновенно уснул». На Левашовском из «Мерседеса» вытащили котёнка

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    читательница «Фонтанки» Марина

    Операция по спасению котёнка в Петроградском районе Петербурга длилась около суток. В итоге 22 июня малыш нашёл новый дом. Об этом «Фонтанке» сообщили читательницы Марина и Ирина.

    В пятницу в паркинге дома на Аптекарском проспекте соседи услышали мяуканье, причем в разное время оно доносилось из разных машин. Марина вечером привезла переноску, коробки, перчатки и свою кошку, которая могла позвать котенка.

    «Мы всей компанией соседей его до четырех утра пытались поймать под разными машинами, в итоге поставили кошколовку и ушли спать, надеясь, что он проголодается и залезет в неё. Не получилось», — рассказывает Марина.

    В субботу котенок весь день «путешествовал» по разными машинами, забираясь внутрь: в моторный отсек и защиту дна. Жители шутили, что он автомеханик и инспектирует автомобили. А в какой-то момент он спрятался в отъезжающем «Мерседесе». Водитель услышал мяуканье и остановился, попытался сам достать упрямца, но тоже безуспешно. Марина с соседкой тем временем договорились с сотрудниками автосервиса, и машину поставили на подъемник на Левашовском проспекте.

    «Пять механиков с усилиями вытащили малыша, мы его отвезли к чудесной паре соседей, которые решили заняться дальнейшей судьбой котенка. Сейчас малыш в клинике, на улицу он больше не попадёт. Ребята в сервисе не взяли ни копейки, а все соседи жутко переживали и сменяли друг друга на дежурстве», — рассказывает Марина.

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    Котенок оказался очень активный, но сильно устал. «Наглый такой, 30 часов орал и бегал, а в итоге, как попал нам в руки, мгновенно уснул», — добавляет Марина.

    Похожим образом в Петербурге спасали утят, для этого привлекли сотрудников МЧС. Писк услышали из-под капота припаркованного автомобиля, а самих птенцов достали из канализационного люка.

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