Пошли на писк. В Парголово сотрудники МЧС провернули самую милую операцию спасения

ГУ МЧС по СПб
Операцию по спасению птенцов провели спасатели в Выборгском районе Петербурга. Пернатых малышей вернули матери.
Как сообщается в телеграм-канале МЧС Петербурга 22 июня, прохожие услышали жалобный писк у 22-го дома по Приозерскому шоссе. Звуки доносились из-под капота припаркованного автомобиля. Горожане вызвали на место сотрудников МЧС.
Прибывшие на место спасатели определили, что писк идет из-под канализационного люка. Крышку сняли, оттуда достали четверых птенцов. Малышей под аплодисменты очевидцев вернули маме-утке.