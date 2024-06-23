Юань, тенге или дирхам — с какой валютой лучше ехать за границу этим летом и что делать тем, у кого накопились евро и доллары

Кроме долларов и евро, есть и другие деньги Фото: Владислав Лоншаков / E1.RU Поделиться Поделиться





Санкции США против Московской биржи заставили россиян искать новые валюты для путешествий. Теперь вместо привычных долларов и евро в ход идут дирхамы ОАЭ и китайские юани. По крайней мере, такую рекомендацию дают эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).



Среди плюсов юаня и дирхама — свободная конвертация (их легко обменять на другие валюты в большинстве стран мира) и доступность внутри России (дирхамы и юани легко купить в подавляющем большинстве банков).



Впрочем, можно по-прежнему пользоваться уже привычными долларами и евро. Отказ Мосбиржи от торгов этими валютами никак не повлиял на их доступность, заявили пресс-службы двух крупнейших банковских групп России — «Сбера» и ВТБ.

Чем платить Пока же у россиян есть несколько вариантов для оплаты за границей. Самый удобный, конечно, это банковские карты. Некоторые банки в России и СНГ предоставляют возможность оплаты за границей с помощью своих карт. В некоторых странах можно платить с помощью электронных кошельков. Самый же привычный способ — это наличные.



Правда, стоит помнить, что российского туриста (как и любого другого в мире) поджидают даже не санкции, а местные обменные курсы.

Многие магазины и рестораны за границей предлагают туристам «удобную» функцию «динамической конвертации валюты»: оплатить счет можно в своей национальной валюте, а не в местной.

Однако, по сути, это обман, говорится в недавнем исследовании норвежского финансового института Forbrukerradet. Такая конвертация ничуть не удобнее и уж точно не дешевле. За это «удобство» взимается скрытая комиссия, которая может достигать 7,6% от суммы платежа! Это более чем вдвое превышает обычную комиссию за оплату в местной валюте (1,5–3%).



Туристы же видят только обменный курс, но не видят скрытые комиссии. Так что самый дешевый вариант в любой стране — платить в местной валюте. Летите в Таиланд — заранее покупайте таиландский бат, летите в Китай — покупайте юань, в ОАЭ — дирхам. Ну и так далее.

Криптовалюта против бумажных денег — Наиболее эффективным способом конвертаций валют на сегодняшний день можно считать крипту (криптоактивы), а именно цифровой доллар USDT, — говорит MSK1.RU Евгения Истомина, эксперт по личному финансовому планированию и инвестициям. — Для его приобретения достаточно аккаунта на криптобирже и одной банковской карты, даже банка РФ. А далее уже сам цифровой доллар USDT вы можете продать в любой стране за наличные в обменнике.



Если у вас есть иностранная банковская карта страны пребывания, вы можете конвертировать валюты, не прибегая к услугам обменников через криптобиржу (например OKX или ByBit), тем самым не теряя дополнительные комиссии за обмен.

— Ну а бумажными долларами или евро стоит запасаться перед поездкой в любые страны?

— Зачем? Если цифровой доллар вы покупаете за рубли и продаете его за местную валюту. А денежные средства с продажи цифрового доллара получаете на свою иностранную банковскую карту страны пребывания.



Доллар, как и было раньше, — самый эффективный способ обмена валют. Его можно обменять в любой стране. Хотя есть страновая специфика. Ну вот, например, на Кубе самой востребованной валютой по сей день остается доллар. Однако курс доллара или евро в официальном обменнике будет ниже рыночного в 2–3 раза. Поэтому на Кубе выгоднее менять наличные доллары или евро на черном рынке через персонал отеля. Криптоактивы слабо развиты на Кубе в связи с ограничением доступности интернета для местного населения.



— А вот с рублями мало куда поедешь?

— Не совсем. В наше время существуют российские телеграм-каналы, где русские релоканты обменивают даже рубли на местную валюту.

Выбирая валюту для путешествий, нужно учитывать множество факторов, говорит Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets: не только страну назначения, но и продолжительность поездки, стиль путешествия, личные предпочтения и то, насколько комфортно использовать деньги той или иной страны.

— Евро — основная валюта в большинстве стран Евросоюза, и зачастую обмен евро на местную валюту в стране может быть выгоднее, чем если купить ее заранее в России, — говорит Деев. — А вот доллар США широко используется в Азии, особенно в Сингапуре и Малайзии. Доллары любят в Египте и странах Африки. Причем в некоторых туристических зонах они, вопреки закону, ходят наравне с местной валютой. В том же Шарм-эш-Шейхе продавец в магазине охотно примет у вас как местные фунты, так и доллары США, там даже ценники сразу в двух валютах.



Где менять Финансовый советник Юлия Кузнецова напоминает: вне зависимости от того, в какую страну вы приехали и какую валюту имеете на руках, нужно помнить простые правила. Ни в коем случае не стоит обменивать валюту в аэропорту: там курс всегда невыгоднее, нежели в обменниках за пределами границ аэропорта.

— В Турции обменять рубли на лиру можно практически в любом обменном пункте. Грузинские лари в Грузии тоже можно купить за рубли, однако обменивать доллары и евро выгоднее, — рассказывает Кузнецова. — Если едете в ОАЭ, то в России можно выгодно обменять рубли на дирхамы и чувствовать себя спокойно. А вот, скажем, в Черногории вы не купите евро за рубли, такого курса просто нет.

Если есть евро и доллары, но вы остаетесь дома Покупая в России доллары, непременно следите за тем, нового банкноты образца (с 2009 года) или старого, советует Вадим Ткаченко, основатель консалтинговой группы vvCube.



— К примеру, в Индии в ряде штатов поменять старые доллары на рупии будет невыгодно. Обычно валюту меняют при отеле или продавцы на рынках с небольшой комиссией. Если доллар старый, комиссия будет больше.



— Тем, кто на данный момент на руках имеет наличные средства в евро и долларах, стоит помнить: ситуация с валютой может измениться неожиданно. И предсказать, какие могут ввести еще санкции, просто невозможно. Потому перспектив хранения больших сумм в долларах и евро я не вижу. Лучше всего распределить ресурсы и создать корзину из валют дружественных стран. Например, 10% — тенге, 30–40% — юань, 30–40% — дирхамы ОАЭ, 10% — доллары и 10% — евро, 20% — рубли. Помните, это не прямая рекомендация к действию. Каждый сам решает, как ему на данном этапе выгодно управлять средствами.

Главное: поскольку колебание показателей предугадать очень сложно, стоит воздержаться от вложения в одну конкретную валюту, так как стабильность рынка под вопросом из-за внешнеполитических событий.

