Чтобы увидеть «клубничную» Луну в Петербурге, надо постараться. Это самое низкое полнолуние за 19 лет

Предстоящей ночью полная Луна будет находиться очень низко над горизонтом, сообщает 22 июня телеграм-канал «AstroAlert | Наблюдательная астрономия».
Это будет самое низкое полнолуние за 19 лет. В Петербурге Луны не поднимется выше 1,5 градуса над горизонтом. В Москве чуть выше — 5 градусов, в Новосибирске 6 градусов. А на территориях севернее 62 градуса северной широты Луна вообще не взойдет.
Причины две. Во-первых, июньское полнолуние в этом году оказалось близко ко дню летнего солнцестояния, когда Солнце достигает максимальной высоты, а Луна, соответственно, минимальной высоты. Во-вторых, угол наклона плоскости орбиты Луны к плоскости Солнечной системы раз в 19 лет суммируется с максимальными значениями отклонения от небесного экватора эклиптики и достигает значений +-28,5 градуса. При склонении -28,5 градуса полная Луна окажется очень низко в средних широтах.
Нынешнее полнолуние называют клубничным, Strawberry Moon. Подобными «природными» названиями пользовались коренные народы Северной Америки, чтобы отслеживать времена года.