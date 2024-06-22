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    Суд в Петербурге арестовал отчима, который свесил двухлетнюю девочку за ноги с 13-го этажа

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    Невский районный суд Петербурга арестовал Николая Рудавина, которого обвинили в покушении на убийство, после того как в соцсетях появились кадры с вывешенной за окно маленькой девочкой.

    Об аресте сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга 22 июня. По версии следствия, в квартире на улице Белышева Рудавин поссорился с сожительницей. Мужчина рассвирепел и, «имея умысел на убийство», схватил двухлетнюю дочь женщины за ноги, а затем вывесил ребёнка вниз головой из окна на 13-м этаже. Мать девочки уговорила мужчину вернуть ребенка в квартиру.

    Фигуранта арестовали до 19 августа. При задержании мужчина уверял, что таким методом «воспитывал» свою 36-летнюю сожительницу, которая якобы устроила нетрезвую истерику. Девочку с матерью забрали в больницу со следами побоев.

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