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    Мужчина свесил двухлетнюю девочку за ноги с 13-го этажа. Так он «воспитывал» ее маму

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    Полицейские Невского района Петербурга задержали мужчину, поступок которого не укладывается в голове. Об исключительном по жестокости и безответственности случае 20 июня рассказывает пресс-служба регионального ГУ МВД.

    «19 июня в полицию Невского района поступило сообщение о том, что из окна 13-го этажа дома 5/6 по улице Белышева мужчина свешивал маленького ребенка», — сказано в сообщении.

    Полицейские установили, что инцидент произошел накануне, 18 июня. Между сожителями произошёл скандал, мужчина схватил ребенка за ноги и вывесил из окна головой вниз.

    В распоряжении полиции оказалось видео инцидента. Оно шокирует не меньше, чем последовавшее объяснение задержанным его мотивов. Он уверял, что сделал это, чтобы «привести в себя» мать девочки. Женщина, с его слов, была пьяна и устроила истерику.

    пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

    Когда наряд прибыл на место, в квартире были 36-летняя хозяйка, ее двухлетняя дочка и 36-летний сожитель. На теле матери и ребенка были видны следы побоев. Женщину и ее дочь увезли в больницу, мужчину — в отдел.

    Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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