Мужчина свесил двухлетнюю девочку за ноги с 13-го этажа. Так он «воспитывал» ее маму

Полицейские Невского района Петербурга задержали мужчину, поступок которого не укладывается в голове. Об исключительном по жестокости и безответственности случае 20 июня рассказывает пресс-служба регионального
«19 июня в полицию Невского района поступило сообщение о том, что из окна
Полицейские установили, что инцидент произошел накануне, 18 июня. Между сожителями произошёл скандал, мужчина схватил ребенка за ноги и вывесил из окна головой вниз.
В распоряжении полиции оказалось видео инцидента. Оно шокирует не меньше, чем последовавшее объяснение задержанным его мотивов. Он уверял, что сделал это, чтобы «привести в себя» мать девочки. Женщина, с его слов, была пьяна и устроила истерику.
пресс-служба
Когда наряд прибыл на место, в квартире были
Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.