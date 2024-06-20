Мужчина свесил двухлетнюю девочку за ноги с 13-го этажа. Так он «воспитывал» ее маму

Полицейские Невского района Петербурга задержали мужчину, поступок которого не укладывается в голове. Об исключительном по жестокости и безответственности случае 20 июня рассказывает пресс-служба регионального ГУ МВД .



«19 июня в полицию Невского района поступило сообщение о том, что из окна 13-го этажа дома 5/6 по улице Белышева мужчина свешивал маленького ребенка», — сказано в сообщении.



Полицейские установили, что инцидент произошел накануне, 18 июня. Между сожителями произошёл скандал, мужчина схватил ребенка за ноги и вывесил из окна головой вниз.

