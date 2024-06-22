США закрывают визовый центр России. МИД РФ пообещал адекватный ответ

Американская администрация лишает российских дипломатов налоговых привилегий и закрывает оба отделения визового центра России в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов после мемориальной акции «Свеча памяти», состоявшейся на территории диппредставительства 22 июня.



«Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад <...>, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр», — цитирует Антонова ТАСС.



По его словам, это увеличит нагрузку на российских дипломатов и консулов, но они продолжат работать в стране.

