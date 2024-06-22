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    США закрывают визовый центр России. МИД РФ пообещал адекватный ответ

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    Американская администрация лишает российских дипломатов налоговых привилегий и закрывает оба отделения визового центра России в США. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов после мемориальной акции «Свеча памяти», состоявшейся на территории диппредставительства 22 июня.

    «Каждый день против нас совершаются выпады. Вот и сегодня, буквально час тому назад <...>, американцы прислали нам уведомление о том, что закрывается визовый центр», — цитирует Антонова ТАСС.

    По его словам, это увеличит нагрузку на российских дипломатов и консулов, но они продолжат работать в стране.

    «Мы не бросим наших соотечественников. Мы бросим все свои силы для того, чтобы обеспечить их необходимым правовым и консульским обеспечением», — сказал он.

    Также Антонов отметил, что американцы сделали ещё один «мелкий, пакостный выпад» — отобрали у российских дипломатов карточки освобождения от налога. В любой стране у дипломатов есть налоговые привилегии, позволяющие не платить налоги в местную казну. Представителей российского ведомства в США планируют этого лишить.

    «В случае реализации подобных мер российская сторона даст адекватный ответ», — прокомментировала ситуацию журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова (цитата по ТАСС).

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