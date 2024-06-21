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    Допустимая доля иностранных рабочих будет снижена в 2025 году более чем в 10 регионах России

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    Министерство труда России разработало проект постановления о сокращении в 11 субъектах страны допустимой доли иностранных работников на 2025 год. Документ опубликован 21 июня на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.

    Уточняется, что проект создавался с учетом предложений от регионов.

    Дополнительные ограничения на привлечение иностранной рабочей силы планируется ввести в Челябинской, Оренбургской, Магаданской, Калужской, Самарской, Рязанской, Амурской областях, в республиках Удмуртия и Дагестан, в Красноярском и Краснодарском краях.

    В Дагестане вводится ограничение на использование иностранных работников в строительстве до 30% (в остальных субъектах — на уровне 80%), в Краснодарском крае — в сельском и лесном хозяйстве и обрабатывающем производстве — до 50%, в сферах транспортировки и в гостинично-ресторанном бизнесе — до 15%, а в сферах сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта труд иностранных работников ограничен полностью, как и в сфере выращивания овощей в Красноярском крае, в производстве детского питания в Калужской области, в розничной торговле алкогольными напитками и деятельности легкового такси в Оренбургской.

    В 2025 году сохранится запрет на привлечение к работе трудовых мигрантов в аптеках и нестационарных торговых объектах.

    Общие для регионов России допустимые доли иностранных работников на 2024 год были определены постановлением правительства.

    Ранее стало известно, что в отношении незаконопослушных мигрантов могут ввести режим высылки. Законопроект об этом в первом чтении приняли депутаты Госдумы 18 июня.

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