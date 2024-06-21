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    «Снятся коровы. Я их дою...» Александр Лукашенко рассказал о своих снах

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    Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который посетил молочнотоварный комплекс в Дзержинском районе, рассказал, что ему до сих пор снится работа в сельском хозяйстве. Об этом 21 июня сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

    Пул Первого

    «Мне снятся по ночам сейчас люди, с которыми я работал. Снятся коровы. Я их ночь дою… Лучше нет. Никакое президентство», — заявил Александр Лукашенко, подчеркнувший, что лучше работы не придумать. Директор «Крутогорье-Петковичи» Юрий Климаш согласился, что этим надо жить, а не просто ходить на работу.

    Ранее Лукашенко рассказал, как ему приснилось, что в стране собрали 8,2 млн тонн зерновых. Позже его сон сбылся.

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