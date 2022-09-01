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    Много-много зерна. Лукашенко рассказал о своём вещем сне

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что накануне в стране собрали 8 млн 50 тыс. тонн зерновых. Об этом он заявил 1 сентября во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».

    «8 млн и 50 тыс. тонн — это только зерновые колосовые. Есть возможность, как когда-то я говорил, собрать 11 млн тонн зерна. Такого в стране никогда не было. Зачем нам в стране хлеб? Во-первых, мы сами хотим кушать, а во-вторых, надо накормить животных, чтобы было молоко и мясо. Сегодня, скорее всего, будет ближе к 8 млн 200 тыс. тонн. Что называется, сон в руку», — сказал глава республики.

    Полторы недели назад Лукашенко рассказал, как ему приснилось, что в стране собрали 8,2 млн тонн зерновых. Сегодня сон президента сбылся.

    Ранее «Фонтанка» писала, что президент Белоруссии Александр Лукашенко показал и разрешил пощупать «первый белорусский компьютер».

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