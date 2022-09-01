Много-много зерна. Лукашенко рассказал о своём вещем сне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что накануне в стране собрали 8 млн 50 тыс. тонн зерновых. Об этом он заявил 1 сентября во время открытого урока «Историческая память — дорога в будущее».



«8 млн и 50 тыс. тонн — это только зерновые колосовые. Есть возможность, как когда-то я говорил, собрать 11 млн тонн зерна. Такого в стране никогда не было. Зачем нам в стране хлеб? Во-первых, мы сами хотим кушать, а во-вторых, надо накормить животных, чтобы было молоко и мясо. Сегодня, скорее всего, будет ближе к 8 млн 200 тыс. тонн. Что называется, сон в руку», — сказал глава республики.