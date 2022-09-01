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    Лукашенко показал и разрешил пощупать «первый белорусский компьютер»

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    Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока, проходившего во Дворце республики в Минске 1 сентября, показал «первый белорусский компьютер».

    «Я специально попросил, чтобы сегодня на нашу встречу принесли вот этот продукт. Это первый компьютер — номер один, который мне подарили наши умные люди», — рассказал детям президент Белоруссии.

    По словам Лукашенко, специалистам была поставлена задача: найти в мире самое лучшее, что не умеют создавать в Белоруссии, и сделать этот компьютер. Глава государства сказал, что сейчас в ноутбуке около 12 % белорусского. «К концу года будет 30 %», — пообещал детям Лукашенко.

    «Вы его потом можете пощупать. Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт» <…> Пощупав его, вы бы не сказали, что компьютер создан в Белоруссии», — объяснил школьникам белорусский лидер.

    Затем глава Белоруссии рассказал об огромном потенциале страны. Судя по опубликованному видеоролику, лица у собравшихся детей были очень серьезные.

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