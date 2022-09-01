Лукашенко показал и разрешил пощупать «первый белорусский компьютер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока, проходившего во Дворце республики в Минске 1 сентября, показал «первый белорусский компьютер».

«Я специально попросил, чтобы сегодня на нашу встречу принесли вот этот продукт. Это первый компьютер — номер один, который мне подарили наши умные люди», — рассказал детям президент Белоруссии.

