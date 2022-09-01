Лукашенко показал и разрешил пощупать «первый белорусский компьютер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время открытого урока, проходившего во Дворце республики в Минске 1 сентября, показал «первый белорусский компьютер».
«Я специально попросил, чтобы сегодня на нашу встречу принесли вот этот продукт. Это первый компьютер — номер один, который мне подарили наши умные люди», — рассказал детям президент Белоруссии.
По словам Лукашенко, специалистам была поставлена задача: найти в мире самое лучшее, что не умеют создавать в Белоруссии, и сделать этот компьютер. Глава государства сказал, что сейчас в ноутбуке около
«Вы его потом можете пощупать. Если вам не сказать, что это создано на нашем телезаводе «Горизонт»
Затем глава Белоруссии рассказал об огромном потенциале страны. Судя по опубликованному видеоролику, лица у собравшихся детей были очень серьезные.