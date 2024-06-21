Бастрыкин потребовал доклад из Петербурга по делу отчима, который свесил младенца за ноги с 13 этажа

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство младенца в Невском районе Петербурга. Девочку свесили за ноги из окна 13 этажа.
Как сообщили в пресс-службе ведомства 21 июня, установлено, что между мужчиной и его сожительницей на почве совместного распития спиртного произошел скандал. Он схватил годовалую дочь женщины за ноги и вывесил вниз головой из окна квартиры на улице Белышева.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» писала, что вопиющий случай произошел 18 июня в доме 5/6. Об увиденном очевидцы сообщили в полицию на следующий день. Прибывшие правоохранители нашли в квартире 36-летнюю хозяйку, ее дочь и 36-летнего сожителя. На теле матери и ребенка были видны следы побоев. Женщину и ее дочь увезли в больницу, мужчину — в отдел. Видео инцидента опубликовано на «Фонтанке».