Бастрыкин потребовал доклад из Петербурга по делу отчима, который свесил младенца за ноги с 13 этажа

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство младенца в Невском районе Петербурга. Девочку свесили за ноги из окна 13 этажа.



Как сообщили в пресс-службе ведомства 21 июня, установлено, что между мужчиной и его сожительницей на почве совместного распития спиртного произошел скандал. Он схватил годовалую дочь женщины за ноги и вывесил вниз головой из окна квартиры на улице Белышева.



«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство малолетнего»)», — говорится в сообщении.

