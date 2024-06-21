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    Стало известно, кто поставит сотню особо больших автобусов в Петербург

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    Петербургский «Пассажиравтотранс» подвел итоги аукциона на лизинг 102 автобусов особо большого класса. Стоимость контракта составит 3,8 млрд рублей.

    По данным «Фонтанки», лизингодателем выступит ГТЛК. В самом «Пассажиравтотрансе» изданию сообщили, что ожидают поставки автобусов «Волгабас» и «ЛиАЗ».

    Сам аукцион объявили в конце мая со второй попытки. Речь идет о дизельных автобусах пассажировместимостью не менее 155 человек. 50 автобусов приедут до конца октября, оставшиеся 52 — до конца ноября. Срок лизинга — 60 месяцев.

    Ранее ГТЛК стал также поставщиком в рамках другой большой поставки для «Пассажиравтотранса» — 349 автобусов за 9 млрд рублей. Она проходила по программе, в рамках которой компания получает средства ФНБ, так что для ПАТ итоговая лизинговая ставка не превышает 7%.

    Ранее стало известно, что в 2024 году в Петербург запланирована поставка свыше 500 автобусов и 100 электробусов, 41 троллейбуса, 136 трамваев, а также 10 поездов «Балтиец» для метро.

    Инновационный подвижной состав в Петербурге недавно представляли в ходе «ТранспортФеста», там были образцы, которые уже работают в городе и которые могут в нем появиться. Подробнее — читайте на «Фонтанке»

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